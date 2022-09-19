الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
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سوريا.. خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار

منذ ساعتين
تحسن الليرة السورية أمام الدولار

الليرة السورية أمام الدولار

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قال البنك المركزي السوري في بيان الاثنين، إنه خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار، في حين بلغ سعر السوق السوداء المستخدمة في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 ليرة.

وكان السعر الرسمي لليرة قبل الخفض 2814 للدولار.

وبالخفض الذي أقدم عليه البنك المركزي الاثنين، تكون العملة السورية قد فقدت نحو سبعة في المئة من قيمتها.

وأصبح الاقتصاد السوري، الذي أصابه الشلل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، معتمدا على الدولار بشكل متزايد إذ يحاول السكان حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.

وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع أسعار السلع وفاقم المصاعب بينما يواجه السوريون صعوبة في شراء الطعام والكهرباء وأساسيات أخرى.

ويُستخدم سعر الصرف الرسمي في التعاملات الرسمية وفي المبادلات المحدودة نسبيا التي تنفذها الدولة.

    المصدر :
  • وكالات

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