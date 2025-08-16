سوريا.. دوي انفجار يهز منطقة المزة والقوات الأمنية تنتشر

شهدت منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، مساء السبت، انفجارًا قويًا بالقرب من حديقة فندق “غولدن مزة”، ما أدى إلى استنفار أمني واسع في محيط المكان.

ووفق ناشطين، يُرجّح أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زُرعت داخل سيارة كانت مركونة على جانب الطريق، بينما أفادت مصادر محلية بأن الصوت الذي دوّى في المنطقة سببه انفجار السيارة بالقرب من الفندق.

في المقابل، نقل موقع “صوت العاصمة” عن مصادره نفيها وقوع أي عملية اغتيال، مؤكدة أن العبوة كانت مزروعة في سيارة قديمة مركونة ضمن المنطقة.

بدورها الإخبارية السورية أكدت أن الانفجار الذي سمع صداه في منطقة المزة ناتج عن انفجار عبوة ناسفة مركونة بداخل سيارة قديمة ولا أنباء عن وقوع إصابات

كما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن الحادثة، وذلك في ظل أوضاع أمنية مضطربة تشهدهاً المحافظات السورية، خصوصاً في الأرياف.