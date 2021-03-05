سوريا.. سيارات الإسعاف تفتقر إلى الوقود ومشكلة تواجه تخزين لقاحات كورونا

قال مسؤولون في الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الخميس ،أنه بعد 10 سنوات من اندلاع الصراع السوري تجد الأسر صعوبة أكثر من أي وقت مضى في شراء الطعام، فيما تفتقر سيارات الإسعاف إلى الوقود لنقل المصابين ومرضى كورونا إلى المستشفيات.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في مؤتمر صحفي إن “سوريا في خضم دوامة مميتة من الحرب والانكماش الاقتصادي والجائحة والعقوبات”.

وأضاف أن “قرابة 3 أرباع السكان يحتاجون الآن للمساعدة، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بما كان عليه الحال قبل نحو 12 شهرا”.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن 13.4 مليونا من سكان سوريا البالغ عددهم حاليا حوالي 18 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.

وفي دمشق، قال عضو باللجنة الاستشارية المعنية بمواجهة فيروس كورونا في سوريا أمس الخميس إن بلاده تشهد زيادة حادة في إصابات كوفيد-19 منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، لكن خيارات العزل العام باتت محدودة في ظل وضع سوريا الاقتصادي المزري.

وقال رئيس الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي إن العقوبات الغربية على نظام بشار الأسد عرقلت أيضا واردات المستلزمات الطبية والأدوية.

بدوره، أشار رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا إلى أن “نقص الوقود يعني عدم وجود سيارات إسعاف لنقل المرضى إلى المستشفيات، ويستحيل دون كهرباء تخزين الدم أو اللقاحات بأمان”.

من جهته، قال ماورير إن مسؤولي الصليب الأحمر يواصلون زيارة المحتجزين في السجون المركزية بسوريا، لكن لا سبيل لهم للوصول إلى مراكز الاحتجاز غير الرسمية لدى جميع الأطراف.

وأكد أن تبادل الأسرى وتوضيح مصير عشرات الآلاف من المفقودين وتحديد هوية الجثث هي شروط مسبقة ضرورية لأي محادثات جادة من أجل إنهاء الحرب، مطالبا بفعل ذلك على وجه السرعة.