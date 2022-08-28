سوريا طلبت من إيران وحزب الله عدم توجيه ضربات لإسرائيل من داخل أراضيها

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، الجمعة، نقلاً عن مصدر في دمشق أن السوريين طلبوا من إيران عدم شن هجمات ضد إسرائيل من أراضيهم لتجنب حرب شاملة في وقت لم تتعافى فيه البلاد بعد من حرب أهلية وحرب وكالات دارت فوق أراضيها.

وكان تحالف تقوده إيران قد التقى عن بعد منذ حوالي عام تقريبًا، لمناقشة كيفية الرد على الضربات المنسوبة إلى الدولة اليهودية التي نُفِّذت في سوريا ضد المصالح الإيرانية، وفقًا لغيث قريشي، المحلل المقرب من الحكومة الإيرانية.

وشارك في الاجتماع خبراء عسكريون من سوريا والعراق واليمن وجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية وفرع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.

وورد خلال المناقشة أن المسؤولين السوريين طلبوا من إيران ووكلائها عدم تنفيذ هجمات ضد إسرائيل من أراضيها. وأدى ذلك إلى قيام المحور الذي تقوده طهران بالانتقام من الضربات الإسرائيلية بمهاجمة قواعد الولايات المتحدة، بحسب ما ورد، على أمل أن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لوقف ضرباتها على سوريا.

قال مسؤولون أمريكيون كبار لصحيفة التايمز إن هجمات الطائرات بدون طيار في 15 أغسطس / آب على قاعدة التنف السورية – التي تضم قوات أمريكية – كانت أكثر تعقيدًا من الهجمات السابقة وربما كانت محاولة إيرانية للرد على غارة جوية سابقة نُسبت إلى إسرائيل.

في اليوم السابق لغارة الطائرات المسيرة، قُتل ثلاثة جنود سوريين على الأقل في غارات جوية منسوبة لإسرائيل يشتبه أنها استهدفت مواقع بالقرب من طرطوس على الساحل السوري وقرب دمشق ، بحسب وكالة الأنباء السورية سانا.