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سوريا.. غارة أميركية تستهدف زعيما بارزا في القاعدة قرب إدلب

منذ 3 ساعات
طائرة استطلاع أمريكية

طائرة استطلاع أمريكية

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قال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية إن الجيش الأميركي، شن غارة بطائرة مسيرة عن بعد في سوريا استهدفت “زعيما ومخططا بارزا في القاعدة”.

وقال بيل أوربان، المتحدث باسم “سنتكوم” إن “القوات الأميركية شنت ضربة بالقرب من إدلب في 3 ديسمبر استهدفت زعيما ومخططا بارزا للقاعدة، والتي نفذتها طائرة أم كيو 9”.

وأشار إلى أن “المراجعة الأولوية لهذه الضربة تشير إلى احتمالية وقوع إصابات في صفوف المدنيين”.

وأكد أوربان “إننا نبغض الخسائر في أرواح الأبرياء ونتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع حدوث ذلك”.

وأوضح أنه سيتم فتح تحقيق كامل بما حدث وستنشر نتائجه في وقت لاحق.

وفي أكتوبر الماضي أسفرت غارة جوية أميركية في إدلب أيضا، عن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة، عبد الحميد المطر.

ولا تزال القاعدة تشكل تهديدا لأميركا وحلفائها وتستخدم سوريا كملاذ آمن لإعادة البناء والتنسيق مع الجماعات الخارجية التابعة لها والتخطيط للعمليات الخارجية.

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