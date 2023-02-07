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سوريا.. مئات العائلات ما زالت تحت أنقاض الزلزال

منذ ساعتين
عمليات البحث عن ناجين جراء الزلزال- رويترز

عمليات البحث عن ناجين جراء الزلزال- رويترز

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قال مدير منظمة الدفاع المدني التابعة للمعارضة السورية، الثلاثاء، إن الوقت ينفد لإنقاذ مئات العائلات التي لا تزال محاصرة تحت أنقاض المباني المدمرة بعد الزلزال العنيف الذي وقع أمس.

وأضاف رائد الصالح لرويترز أن هناك حاجة عاجلة لمساعدات من المنظمات الدولية من أجل جهود الإنقاذ التي تبذلها منظمة الدفاع المدني المعروفة باسم الخوذ البيضاء في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة، حيث قتل وجرح المئات.

وقال “كل ثانية تعني إنقاذ أرواح ونناشد جميع المنظمات الإنسانية تقديم مساعدات مادية، والاستجابة لهذه الكارثة بشكل عاجل”.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.8 درجة تركيا وجارتها سوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، وتسبب في انهيار مبان سكنية بأكملها ودمر مستشفيات وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

ووفقا لبيانات حكومة دمشق وعناصر الدفاع المدني في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة فقد قتل ما لا يقل عن 1444 شخصا في سوريا وأصيب نحو 3500.

وواصلت فرق الإنقاذ العمل في الساعات الأولى من صباح اليوم من أجل انتشال المحاصرين تحت أنقاض المباني في جنوب تركيا، حيث ارتفع عدد القتلى بالبلاد لنحو ثلاثة آلاف.

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