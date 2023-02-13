الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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سوريا.. مساعدات عربيّة ودوليّة لمتضرّري الزلزال

منذ دقيقتين
آثار الزلزال في سوريا

آثار الزلزال في سوريا

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بعد أسبوع من الكارثة الإنسانية التي ضربت البلاد إثر الزلزال المدمر، وصل المزيد من المساعدات العربية والدولية إلى سوريا لإغاثة المتضرّرين، بعد أن تجاوز عدد الضحايا الخمسة آلاف، في حصيلة غير نهائية.

فقد وصلت إلى مطار حلب الدولي طائرة عراقية محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال، على متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والغذائية والطبية للمتضررين من الزلزال. وأخرى صينية تحمل مساعدات إغاثية.

كما وصلت طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق الدولي محملة بـ 86 طناً و420 كيلوغراماً من المساعدات تتضمن مواد غذائية وخيماً وبطانيات.

وإلى مطار اللاذقية الدولي، وصلت طائرتان إماراتيتان وأخرى ليبية، تحمل مواد غذائية وإغاثية للمتضررين.

ووصلت قافلة مساعدات إلى مدينة اللاذقية مقدمة من “حزب الله” تضم 22 شاحنة محمّلة بالمواد الإغاثية لدعم العائلات المتضررة من الزلزال.

كما وصلت طائرتا مساعدات مقدّمة من الشعب الليبي إلى مطار بيروت، وأخرى إيطالية.

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