الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سوريا.. مقتل عنصر أمن بهجوم انتحاري لتنظيم الدولة بمحافظة دير الزور

منذ 15 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

A A A
طباعة المقال

أفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا) اليوم الجمعة بمقتل عنصر أمن جراء هجوم انتحاري نفذه تنظيم الدولة الإسلامية بمحافظة دير الزور شرقي البلاد.

وقالت الوكالة في أخبار عاجلة أوردتها إن “عنصرا من قوى الأمن الداخلي قتل جراء الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي على حاجز السياسية في مدينة الميادين بدير الزور”.

وأشارت سانا إلى أن عناصر الحاجز الأمني تمكنوا من قتل أحد المهاجمين في حين فجر الثاني نفسه.

وكان قتلى وجرحى سقطوا في تفجير سيارة مفخخة استهدف مركز شرطة مدينة الميادين في ريف دير الزور في مايو/أيار الماضي وأشارت دمشق بأصابع الاتهام إلى تنظيم الدولة بالوقوف وراءه.

واتهمت السلطات السورية الجديدة تنظيم الدولة بتنفيذ عدد من الهجمات خلال الأشهر الماضية أبرزها تفجير استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق وأدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات.

وقد نفذت قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة حملات ضد مسلحي التنظيم، واشتبكت مع عناصره في عدد من المحافظات، كما ضبطت واعتقلت شبكات تابعة أو مرتبطة به.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

صندوق الثروة السيادية النرويجي
محللون: جدل حول استثمارات صندوق الثروة بإسرائيل قد يحدد الحكومة المقبلة في النرويج
طفل محاط بأواني الطبخ بينما ينتظر الفلسطينيون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 21 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
نتنياهو يدعي أن تقرير الأمم المتحدة عن المجاعة في غزة "كذبة واضحة"!
علم كندا
رويترز عن مصدر: كندا ستلغي الكثير من الرسوم الجمركية المضادة على السلع الأمريكية

الأكثر قراءة

وزارة الشباب والرياضة
قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
عناصر تابعين لحزب الله
"غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية
مطار بيروت- ارشيف
بيان من الأمن العام: توقيف عسكريين لهذا السبب