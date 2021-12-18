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سوريا.. مقتل وإصابة عناصر من قوات النظام وميليشيات إيران تعزز تحصيناتها

18 - ديسمبر - 2021
حواجز النظام في درعا

حواجز لقوات النظام- أرشيفية

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قتل وأصيب 5 عناصر من قوات النظام، وسط أنباء عن تعزيز الميليشيات الموالية لإيران تحصيناتها خوفا من تعرضها لاستهداف مواقعها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

وأوضح المرصد أن عنصرين من قوات النظام السوري قد لقيا مصرعهما، فيما أصيب 3 آخرون بجراح جراء هجوم مسلح من قِبل خلايا تنظيم داعش، استهدف سيارة عسكرية كانت تقلهم في على الطريق الواصل بين مدينتي مسكنة و دبسي عفنان جنوب غربي محافظة الرقة شمالي البلاد.

ويأتي ذلك بعد يوم من هجوم لعناصر من تنظيم داعش استهدف مواقع ميليشيات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام في منطقة الحمرا ضمن بادية الميادين بريف دير الزور، مما أدى إلى إصابة 4 عناصر منهم وجراح بعضهم خطيرة.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير أن الميليشيات الموالية لإيران تعمل على تحصين مواقعها في غربي نهر الفرات في المنطقة المقابلة لبلدتي السوسة والباغوز وضمن قُرى تقع على خط البوكمال – الميادين، تعمل منذُ أيام على تحصين مواقعها ونقاطها.

وأشارت تقارير المرصد إلى تلك التحصينات تجري من خلال رفع سواتر ترابية ضمنها، وتبديل بعض النقاط والمواقع لـ “التمويه” خوفًا من استهدافها.

وكان المرصد السوري أشار آنفا، إلى أن شحنة أسلحة وذخائر دخلت إلى الأراضي السورية، قادمة من الأراضي العراقية، محملة على متن شاحنات خضار للتمويه “خوفًا من استهدافها” من قِبل إسرائيل أو قوات التحالف الدولي، حيث اتجهت الشاحنات إلى مدينة الميادين، وجرى تفريغ الشاحنات داخل مستودعات في منطقة الشبلي الأثرية، بحسب مصادره.

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