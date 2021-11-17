سوريا.. هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق

قالت وسائل الإعلام السورية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق صاروخين استهدفا مناطق في جنوب العاصمة دمشق.

وذكر التلفزيون الرسمي، أنه تم إسقاط أحد الصاروخين دون وقوع أي خسائر.

وأضافت الوكالة في منشور على حسابها على فيسبوك: ” فجر اليوم الأربعاء استهدفت إسرائيل بصاروخين بناء فارغاً جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ، ولم يتم وقوع أي خسائر”.

وقالت وكالة “سانا” وقناة “الإخبارية”: “في حوالي الساعة 00:45 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بناء فارغا جنوب دمشق”.

هجوم إسرائيل الجديد يأتي بعد أيام من هجوم على نقاط في ريف دمشق، أسفر عن إصابة جنديين سوريين.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، فإن الدفاعات الجوية السورية تصدت “لصواريخ معادية من اتجاه الأراضي المحتلة على ريف دمشق”.

وتنفذ إسرائيل ضربات جوية من وقت لآخر في سوريا قائلة إنها تستهدف نشاطا إيرانيا معاديا.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري هناك.

وتخشى تل أبيب من نشاط حزب الله وإيران في المنطقة المتاخمة للجولان في درعا.