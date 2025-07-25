سوريا وأمريكا وفرنسا تتفق على التعاون لدعم المرحلة الانتقالية في دمشق

أعلنت سوريا وفرنسا والولايات المتحدة خارطة طريق مشتركة لاستقرار سوريا بعد محادثات ثلاثية غير مسبوقة في باريس جمعت وزير الخارجية السوري ونظيره الفرنسي والمبعوث الأميركي إلى دمشق.

وعقد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، وسفير الولايات المتحدة في تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، اجتماعا في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم ضمن إطار التعاون الوثيق بين الأطراف المشاركة.

وصدر عن اللقاء بيان مشترك سوري أميركي فرنسي بشأن المحادثات حول الاستقرار في سوريا جاء فيه:

– الانخراط السريع في الجهود الجوهرية لإنجاح مسار الانتقال في سوريا، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها.

– الالتزام بالتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية.

– دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي تقوده، بما يهدف إلى تحقيق المصالح الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي، لا سيما في شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء.

– عقد جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في باريس بأقرب من وقت ممكن، لاستكمال تنفيذ الاتفاق العاشر من آذار بشكل كامل.