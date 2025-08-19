سوق طوكيو تفقد زخمها بعد تسجيل مستويات غير مسبوقة

رجل يمشي أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 23 يوليو 2025. رويترز

تراجع المؤشر نيكي الياباني من مستوى قياسي مرتفع ليستقر خلال التعاملات اليوم الثلاثاء، إذ يقيم المستثمرون النهاية الضعيفة التي سجلتها وول ستريت خلال الليل، مما أثار مخاوف من أن الأسواق قد تقدمت كثيرا وبسرعة بالغة.

وبحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، استقر المؤشر نيكي عند 43722.21 نقطة، بعد ارتفاعه إلى مستوى قياسي بلغ 43876.42 نقطة وكذلك تراجعه إلى 43411.99 في وقت سابق من الجلسة.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا عند 3121.86 نقطة وسط تعاملات متقلبة.

وقال تاكاماسا إيكيدا كبير مديري المحافظ لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول “يعتقد الجميع في السوق تقريبا أنها في حالة ارتفاع مفرط، لذلك هناك عمليات بيع حتى مع أقل إشارة سلبية”.

وتابع “هذه المرة كان أداء وول ستريت خلال الليل. ستكون مكاسب الأسهم محدودة حتى تتأكد السوق من نتائج اجتماع جاكسون هول”.

أغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مستقرة تقريبا أمس الاثنين، بعد أن عانت من صعوبة في تحديد الاتجاه، بينما ينتظر المستثمرون مجموعة من تقارير أرباح الشركات من كبار تجار التجزئة للحصول على مزيد من المؤشرات حول حالة الاقتصاد إلى جانب ترقبهم الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول.

وفي اليابان، بددت مجموعة سوفت بنك مكاسبها المبكرة لتنخفض 1.6 بالمئة، بعد أنباء عن أن المجموعة التي تستثمر في مجال التكنولوجيا ستستحوذ على حصة أسهم بقيمة ملياري مليار دولار في شركة إنتل.

وارتفعت أسهم سوفت بنك 39 بالمئة منذ بداية الشهر، متجاوزة بذلك مكاسب المؤشر نيكي البالغة 6.5 بالمئة.

وتراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.88 بالمئة.

وسيراقب المستثمرون عن كثب ندوة جاكسون هول التي سيعقدها البنك المركزي الأمريكي في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس آب، والتي من المتوقع أن يتحدث فيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول. وقد يسلط المزيد من الضوء على التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة وإطار عمل سياسة مجلس الاحتياطي.

وقال إيكيدا إن سياسات البنوك المركزية ستكون عاملا رئيسيا للمؤشر نيكي في الجلسات المقبلة، إذ من المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر أيلول.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 1.78 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي.