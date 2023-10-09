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سوليفان: أميركا تحذر أي طرف من استغلال الوضع في إسرائيل

منذ 10 دقائق
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان

مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان (رويترز)

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قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الاثنين إن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء إقليميين لتحذير أي طرف قد يحاول استغلال الوضع في إسرائيل التي أصبحت على حافة الحرب بعد هجوم كبير شنته حماس.

وأشار في منشور على منصة إكس إلى أنه تحدث اليوم مع نظرائه في إسرائيل.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين 9\10\2023 بأن رد إسرائيل على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية من قطاع غزة “سيغير الشرق الأوسط”.

وأضاف نتنياهو في اتصال مع رؤساء المجالس المحلية الإسرائيلية في غلاف غزة، “نحن بالفعل في الحملة (العسكرية) وقد بدأناها للتو، قيادتكم قوية جدا في هذه الأيام الصعبة”.

وذكر أن الأمر سيستغرق وقتا، وهناك حاجة إلى موقف قوي في الأيام الصعبة المقبلة، وتابع “أطلب منكم أن تقفوا بثبات لأننا سنغير الشرق الأوسط”.

وأضاف نتنياهو “أعلم أنكم مررتم بأشياء فظيعة وصعبة”، وتوعد حماس قائلا “إن ما ستمر به سيكون صعبا وفظيعا”، على حد وصفه.

    المصدر :
  • رويترز

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