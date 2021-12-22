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سوليفان: الدبلوماسية النووية مع إيران ربما تستنفد خلال أسابيع

22 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2021 11:03 مساءً
جيك سوليفان

جيك سوليفان

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أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، أن بلاده وشركاءها يبحثون أطراً زمنية للدبلوماسية النووية مع إيران.

ونقلت وكالة “رويترز”، مساء اليوم الأربعاء، عن سوليفان، أن الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد ربما تُستنفد خلال أسابيع، وهي التصريحات التي أدلى بها خلال زيارته إلى إسرائيل.

وأكد جيك سوليفان أنه يوجد تحديد وقت بعينه، علنا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ستبحث خلف الأبواب المغلقة أطرا زمنية وهي ليست بالطويلة، مشيراً إلى أنها ربما تمتد لأسابيع.

يشار إلى أن جيك ساليفان، كان قد وصل إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، في زيارة عمل استمرت يوما واحدا لمناقشة المشروع النووي الإيراني، حيث التقي بالرئيس الإسرائيلي، وكذلك برئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية، اليوم الأربعاء.

وتركز طهران خلال محادثات فيينا، على موضوع رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور، فيما تعتبر إسرائيل، بالمقابل، أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدا لها، وتقول إنها “ليست ملزمة بالاتفاق، وألمحت سابقا لاستعدادها القيام بعمل عسكري ضد إيران”.

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