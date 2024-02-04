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سوليفان: الكرة في ملعب حماس.. وضرباتنا على الجماعات المدعومة من إيران "مستمرة"

منذ 17 دقيقة
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان

مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان (رويترز)

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 قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان (الأحد 4-2-2024) إن القضايا الإنسانية في غزة ستكون على رأس أولويات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته الحالية للشرق الأوسط.

وبلينكن في طريقه إلى الشرق الأوسط في جولة يزور خلالها إسرائيل ومصر وقطر والسعودية والضفة الغربية هذا الأسبوع.

وسيكون على رأس أولويات بلينكن في هذه الجولة تأمين المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة الذين يعانون من ضائقة شديدة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية منذ شهور ردا على هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الدامية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال سوليفان لبرنامج “واجه الأمة” الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) “احتياجات الشعب الفلسطيني ستكون في المقدمة وفي قلب الأولويات”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها، ومنهم أمريكيون، خلال هدنة إنسانية.

وقال سوليفان “هذا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. وسنضغط من أجل ذلك دون كلل… ومن أجل ذلك، فهذه أولوية قصوى بالنسبة لنا”.

وأضاف أن الكرة في ملعب حماس عندما يتعلق الأمر بمثل هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الإسرائيليين طرحوا اقتراحا.

وفي مقابلة أخرى مع شبكة (إن.بي.سي نيوز)، أكد سوليفان أن الولايات المتحدة تعتزم شن مزيد من الضربات على الجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال في تصريحات منفصلة لبرنامج “فوكس نيوز صنداي” إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة مساء الجمعة على الجماعات المدعومة من إيران كانت مجرد “جولة أولى” من إجراءات ستتواصل لاحقا.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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