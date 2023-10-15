سوليفان: نشعر بالقلق باتجاه القوات الموالية لإيران وحزب الله في لبنان

حذر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان (الأحد 15-10-2023) من احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وقال إن الولايات المتحدة تسعى إلى ‭‬‬توفير ممر آمن للمواطنين الأمريكيين للخروج من غزة إلى مصر.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه سيواصل السماح لسكان غزة بالتوجه إلى جنوب القطاع قبل هجوم بري متوقع لقواته ردا على هجمات غير مسبوقة شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل ثمانية أيام وأسفرت عن مقتل نحو 1300 إسرائيلي معظمهم من المدنيين.

وقال سوليفان خلال مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.بي.إس) إن الولايات المتحدة تركز على ضمان توفير الغذاء والمياه والدواء والمأوى للسكان المدنيين الذين يغادرون غزة والحصول على هذه الخدمات في مناطق آمنة.

وأضاف سوليفان “هناك احتمال بتصاعد هذا الصراع، فتح جبهة ثانية في الشمال، وبالطبع ضلوع إيران”. وقال إن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق بشأن القوات التي تعمل بالوكالة وتجاه حزب الله في لبنان.

وفي تصريحات لشبكة أخرى اليوم الأحد، قال سوليفان إن الغالبية العظمى من سكان غزة لا علاقة لهم بحماس وإنهم “يستحقون الكرامة والسلامة والأمن”.

وقال إن الولايات المتحدة لا تتدخل في التخطيط العسكري لإسرائيل ولكنها تؤكد علنا وفي محادثات خاصة على القانون الدولي حول الحرب وضرورة أن تعترف إسرائيل بالحقوق الديمقراطية.

وأوضح سوليفان أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال حاملة طائرات إلى المنطقة يبعث برسالة ردع واضحة “لأي طرف يحاول استغلال الوضع (الراهن)”.