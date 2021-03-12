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سوليفان: هناك إجماع على منع إيران من الحصول على سلاح نووي

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 8:22 مساءً
جيك سوليفان

جيك سوليفان

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أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن أميركا “ستمنع إيران من الحصول على السلاح النووي”.

وقال سوليفان إن “الإدارة الأميركية تنتظر رد ايران حول كيفية التقدم بالمفاوضات”، مشيرا إلى أن “الأوروبيين يتشاورون مع إيران”.

وأشار إلى أن ثمة “اجماع علي منع ايران من الحصول علي سلاح نووي”.

يشار إلى أن  الخارجية الأميركية كانت قد أكدت قبل أيام أن واشنطن عرضت التفاوض مع إيران في إطار مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) وفقا للخطة الأوروبية، مضيفة أنها تتمنى ردا إيجابيا.

وتابعت أن صبر الولايات المتحدة ليس بلا حدود فيما يخص إيران، مشيرة إلى أنها تتشاور في هذا الشأن مع الكونغرس وحلفائها وشركائها.

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