سوليفان يجري محادثات مع إسرائيل ومصر حول الأوضاع في الشرق الأوسط

أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أنه أجرى محادثات مع الطرفين الإسرائيلي والمصري حول تصعيد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال سوليفان، في تغريدة نشرها الاثنين عبر “تويتر”:

“تحدثت صباح اليوم مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بين شباط، حول الأزمة المستمرة. كما أجريت محادثات مع الحكومة المصرية”.

مضيفاً: “الوليات المتحدة منخرطة في عمل دبلوماسي هادئ ومكثف، وجهودنا ستستمر”.

I spoke this morning with Israeli National Security Advisor Meir Ben Shabbat about the ongoing crisis. I also spoke with the Government of Egypt. The United States is engaged in quiet, intensive diplomacy and our efforts will continue. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) May 17, 2021

وسبق أن دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم 13 مايو، إلى خفض كبير للهجمات الصاروخية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكنه اعتبر أن رد إسرائيل على العمليات من قطاع غزة لم يكن مبالغا فيه.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية قد بدأت في 10 مايو حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل نحو 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم 59 طفلا، إضافة إلى ما يربو على 1300 جريح، كما قتل 21 جراء الاشتباكات في الضفة الغربية.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات أسفرت، حسب حصيلة رسمية أعلنت أمس الأحد، عن مقتل 10 إسرائيليين وإصابة 50 آخرين.