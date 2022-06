سوليفان يجري محادثات مع إسرائيل ومصر حول الأوضاع في الشرق الأوسط

أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أنه أجرى محادثات مع الطرفين الإسرائيلي والمصري حول تصعيد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال سوليفان، في تغريدة نشرها الاثنين عبر “تويتر”:

“تحدثت صباح اليوم مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بين شباط، حول الأزمة المستمرة. كما أجريت محادثات مع الحكومة المصرية”.

مضيفاً: “الوليات المتحدة منخرطة في عمل دبلوماسي هادئ ومكثف، وجهودنا ستستمر”.

I spoke this morning with Israeli National Security Advisor Meir Ben Shabbat about the ongoing crisis. I also spoke with the Government of Egypt. The United States is engaged in quiet, intensive diplomacy and our efforts will continue.

— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) May 17, 2021