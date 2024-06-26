سوليفان يناقش التوترات في الضفة الغربية مع غالانت

ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أثار مسألة التوتر في الضفة الغربية خلال اجتماع مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء، بما في ذلك أهمية “نقل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية من دون مزيد من التأخير”.

وبشكل يومي، تقتحم الاحتلال أراضي الضفة المحتلة والمناطق المصنفة “أ” وفق اتفاقية أوسلو والتي تقع فيها السيادة الكاملة للسلطة الفلسطينية، والمناطق المصنفة “ب” وهي التي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما لم يتوقف الاستيطان في المناطق المصنفة “ج”.

وبلغ عدد الحواجز العسكرية بمختلف أنواعها وأشكالها في الضفة الغربية 567 حاجزا لغاية السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، منها 77 حاجزا رئيسيا، و490 حاجزا آخر (سواتر ترابية، مكعبات إسمنتية وبوابات حديدية). وبعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة زادت هذه الحواجز، وأضيف أكثر من 140 حاجزا وعائقا جديدا ليصبح عددها الإجمالي 707 حاجزًا.

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