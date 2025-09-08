سول تتخذ الخطوة التالية من عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

قال دبلوماسيون إن كوريا الجنوبية وضعت، اليوم الاثنين، اللمسات الأخيرة على مسودة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم، وهي خطوة مطلوب منها اتخاذها بصفتها الرئيس الحالي للمجلس المؤلف من 15 عضوا، لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت عليها بعد.

وفي 28 أغسطس آب أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، متهمة إياها بعدم الالتزام باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

وبموجب عملية إعادة فرض العقوبات، يجب أن يصوت المجلس بحلول أواخر سبتمبر أيلول على قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، ويتطلب إقراره تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

وفي حال عدم تقديم أي عضو لهذا القرار بعد 10 أيام من بدء عملية إعادة فرض العقوبات، يصبح الأمر متروكا للدولة التي ترأس المجلس، وهو كوريا الجنوبية في سبتمبر أيلول.

وبوضعها اللمسات الأخيرة على النص اليوم الاثنين، يمكن لسول الآن طرحه للتصويت في أي وقت قبل انتهاء مهلة الثلاثين يوما. ومن غير المرجح أن يتم اعتماد القرار.