سول: كوريا الشمالية تبدأ تفكيك بعض مكبرات الصوت على الحدود

قال جيش كوريا الجنوبية اليوم السبت إنه رصد قيام جيش كوريا الشمالية بتفكيك بعض مكبرات الصوت الدعائية الموجهة إلى الجنوب في أجزاء من المنطقة الحدودية، وذلك في أعقاب تحركات مماثلة من جانب سول.

وهذا أول إعلان من نوعه منذ تولي الرئيس لي جيه-ميونج منصبه قبل شهرين ثم بدء كوريا الجنوبية تفكيك مكبرات صوت قامت بتركيبها.

وأضاف جيش كوريا الجنوبية أن هناك حاجة إلى مزيد من التأكيدات من كوريا الشمالية بشأن ما إذا كان التفكيك سيتم في جميع أجزاء المنطقة الحدودية، مشيرا إلى أنه سيواصل مراقبة الأنشطة ذات الصلة.

وسعيا لتخفيف التوتر مع بيونجيانج، أوقفت الحكومة الليبرالية، التي حلت محل حكومة محافظة، البث الدعائي الذي ينتقد النظام الكوري الشمالي بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس الجديد منصبه.

وبدأت السلطات الكورية الجنوبية يوم الاثنين الماضي إزالة مكبرات الصوت التي تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على امتداد الحدود بين البلدين وسط جهود من لي لإحياء الحوار المتوقف بين الخصمين منذ فترة طويلة.

ولا يزال البلدان في حالة حرب من الناحية الرسمية بعد انتهاء الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953 بهدنة. وتدهورت العلاقات بينهما في السنوات القليلة الماضية.

واستخدم الجانبان البث الدعائي عبر الحدود من خلال مكبرات الصوت على مر السنين.