السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"سومو" العراقية و"أوكيو" العمانية توقعان مذكرتي تفاهم لتخزين وتسويق النفط العراقي

منذ 9 دقائق
سومو العراقية تسعى لشراء الديزل

سومو العراقية تسعى لشراء الديزل

A A A
طباعة المقال

قالت شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، اليوم السبت، إنها وقعت مذكرتي تفاهم مع مجموعة أوكيو العُمانية، إحداهما لتطوير مشروع متكامل لتخزين النفط الخام في رأس مركز بسعة أولية تبلغ 10 ملايين برميل.

وأضافت سومو في بيان أن المذكرة الأولى تتضمن “تطوير مشروع متكامل لتخزين النفط الخام العراقي في رأس مركز بالدقم بسعة أولية تبلغ 10 ملايين برميل قابلة للتوسعة”.

وأوضحت أن الثانية “تنص على قيام شركة أوكيو للمتاجرة بتسويق النفط العراقي في الأسواق العالمية بالاستفادة من الخبرات والإمكانات التجارية والإدارية للطرفين”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أطفال فلسطينيون يقفون في موقع غارة إسرائيلية على خيمة بالقرب من مستشفى الشفاء حيث استشهد صحفيو قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقة وإبراهيم زاهر ومحمد نوفل، في مدينة غزة في 11 أغسطس 2025. رويترز
إعلام إسرائيلي: تجربة إسرائيل في قطاع غزة أثبتت فشلها في هزيمة حماس
النفط العراقي
العراق يأمل أن يعيد المنتجون النظر في حصته التصديرية للنفط
الحوثيون
اليمن.. توقيف لبنانيين وسوريين بتهمة إنشاء مصنع كبتاغون لصالح الحوثيين

الأكثر قراءة

رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
ترحيب برّي روّض الشارع.. انتصرت الدولة و"الحزب" مجرّد من سلاحه
حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
العلم الايراني وعلم حزب الله
أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة