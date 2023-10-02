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سوناطراك وأرامكو ترفعان أسعار غاز البترول المسال لأكتوبر

منذ 39 دقيقة
شركة سوناطراك

شركة سوناطراك

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قال متعاملون إن شركتي سوناطراك الجزائرية وأرامكو السعودية رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في أكتوبر تشرين الأول بنسب تتراوح من أربعة إلى عشرة بالمئة مقارنة بسبتمبر أيلول في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب العالمي على غاز البترول المسال.

وزادت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان خلال أكتوبر تشرين الأول 50 دولارا إلى 600 دولار للطن، فيما قفز سعر البيع الرسمي للبوتان 55 دولارا إلى 615 دولارا للطن.

والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال ولهما نقطتا غليان مختلفتان.

ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات ولأغراض التدفئة ومادة أولية في صناعة بتروكيماويات أخرى.

ورفعت سوناطراك سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر أكتوبر تشرين الأول 30 دولارا إلى 560 دولارا للطن فيما زادت سعر البيع الرسمي للبوتان 20 دولارا إلى 570 دولارا للطن.

وتستخدم أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار سوناطراك كمعيار لمنطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأسود وتركيا.

    المصدر :
  • رويترز

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