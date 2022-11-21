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سوناك: الخروج من الاتحاد الأوروبي عاد بالنفع على بريطانيا

منذ 38 دقيقة
ريشي سوناك

ريشي سوناك

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رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، دعوات من الشركات لتحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وتخفيف قيود قوانين الهجرة لدعم تعزيز النمو، وقال إن الخروج من الاتحاد الأوروبي عاد بالنفع بالفعل على البلاد.

وقال سوناك لقادة الشركات في مؤتمر اتحاد الصناعات البريطاني إنه “بلا شك” مؤيد لمواصلة بريطانيا تنفيذ أجندتها حول اللوائح التنظيمية والهجرة.

وقال سوناك “أما التجارة، فدعوني أقل هذا بشكل واضح.. في قيادتي، لن تسعى المملكة المتحدة إلى أي علاقة مع أوروبا تعتمد على الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي”.

وقال وزير المالية جيريمي هانت الأسبوع الماضي إنه واثق من أن بريطانيا ستستطيع إزاحة “الأغلبية العظمى” من الحواجز للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، من دون إعادة الانضمام إلى سوقه الموحدة.

ولكن كان لسوناك رأي آخر اليوم الاثنين.

وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساعدها في التمتع بمزيد من المرونة في اللوائح التنظيمية للأعمال التجارية وإن الخروج كان ضروريا لتأمين “السيطرة المناسبة” على حدود الدولة.

وأضاف “نحتاج إلى لوائح ملائمة للمستقبل، تضمن أن هذه الدولة يمكن أن تكون قائدة في الصناعات التي ستوفر وظائف ونموا في المستقبل. وامتلاك الحرية التنظيمية لفعل ذلك هو فرصة مهمة يتيحها الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

وأكد سوناك الحاجة إلى التصدي للهجرة غير الشرعية لبناء الثقة في نظام الهجرة البريطاني، وهو نظام يأمل أن يكون منارة تهتدي إليها المواهب حول العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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