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سوناك: المخابرات البريطانية تحلل الأدلة المتعلقة بمستشفى في غزة

منذ 38 دقيقة
ريشي سوناك

ريشي سوناك

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء إن أجهزة المخابرات البريطانية تحلل الأدلة للوقوف بشكل مستقل على الحقائق المتعلقة بالانفجار الذي وقع بمستشفى في غزة أمس الثلاثاء 17\10\2023.

وتحدث سوناك للمشرعين في مجلس العموم قائلا “علينا ألا نتسرع في إصدار الأحكام قبل أن تكون لدينا الحقائق كاملة”.

وأضاف “أجهزة مخابراتنا تعمل بشكل سريع على تحليل الأدلة للوقوف على الحقائق بشكل مستقل. لسنا في وضع الآن لقول المزيد في هذه المرحلة”.

فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن الضربة على مستشفى في غزة والتي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين كارثة مروعة تشير لضرورة وقف الصراع.

بينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن واشنطن ستزود إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها في الوقت الذي تشن فيه حربا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال بايدن الذي وصل الأربعاء لإسرائيل واجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن حماس أسوأ من تنظيم الدولة الإسلامية بعد قتلها مدنيين إسرائيليين في هجوم مباغت شنته في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضاف أنه شعر “بالحزن والغضب” من انفجار في مستشفى في قطاع غزة أمس الثلاثاء 17\10\2023 قالت حماس إنه قتل المئات من المدنيين الفلسطينيين لكن بايدن قال إن “الجانب الآخر” هو المسؤول فيما يبدو عنه في إشارة لفصائل فلسطينية.

    المصدر :
  • رويترز

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