سوناك: بريطانيا "لا تدعو" إلى وقف إطلاق نار عام وعلى الفور!

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (الاثنين 18-12-2023) إن عددا كبيرا جدا من أرواح المدنيين أزهقت في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وكرر دعوته إلى “وقف لإطلاق النار قادر على الصمود” للسماح بالإفراج عن الرهائن.

وقال المتحدث باسم سوناك إن وقف إطلاق نار القادر على الصمود هو ذاك النوع الذي يمكنه الدوام، لكنه أضاف أن بريطانيا لا تدعو إلى وقف إطلاق نار عام وعلى الفور.

ومع اتساع القتال المحتدم برا هذا الشهر في أنحاء قطاع غزة ومع بروز كارثة إنسانية، بدأ بعض القادة في تشديد لغة خطابهم فيما يتعلق بالعدد المتزايد من القتلى الفلسطينيين المدنيين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي إن إسرائيل تفقد الدعم بسبب قصفها “العشوائي” لغزة وإنه يجب على زعيمها بنيامين نتنياهو أن يغير استراتيجيته.

وقال سوناك اليوم الاثنين مرة أخرى إن بريطانيا تعتقد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أعقاب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول.

وقال للصحفيين في اسكتلندا “لكن يتعين عليها القيام بذلك وفقا للقانون الإنساني”.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني “من الواضح أن أرواحا كثيرة جدا من المدنيين قد فُقدت. ولذا كنا متسقين… في الدعوة إلى وقف قادر على الصمود لإطلاق النار، يجري فيه إطلاق سراح الرهائن، وتتوقف فيه حماس عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ونواصل إدخال مزيد من المساعدات”.

وامتنعت بريطانيا عن التصويت الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار دعا بأغلبية ساحقة إلى وقف لإطلاق النار على الفور لأسباب إنسانية.

وقال المتحدث باسم سوناك اليوم الاثنين “في الوقت الحالي، نريد أن نرى فترات من الهدنة الإنسانية على الفور ونريدها أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار قادر على الصمود في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف “لا نعتقد أن الدعوة الآن إلى وقف عام وعلى الفور لإطلاق النار، على أمل أن يصبح دائما على نحو ما، هي الطريق للمضي قدما”.