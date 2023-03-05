الأحد 13 شعبان 1444 ﻫ - 5 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سوناك: دخول اي فرد الى بلادنا بشكل غير قانوني لن يمكنه البقاء فيها

منذ 53 دقيقة
ريشي سوناك

ريشي سوناك

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقابلة منشورة الأحد إن أي فرد يدخل بلاده بشكل غير قانوني سيمنع من البقاء فيها، وذلك قبل تشريع جديد من المتوقع طرحه خلال أيام.

ووضع سوناك إيقاف القوارب الصغيرة ضمن أولوياته الخمس الرئيسية بعد أن تعرض لضغوط من نواب البرلمان من حزبه لإيجاد حل لتدفق المهاجرين من أوروبا إلى بريطانيا بحرا عبر القنال الإنجليزي.

وقال سوناك لصحيفة (ذا ميل أون صنداي) “تأكدوا.. إذا أتيتم إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تستطيعوا البقاء”.

وأفادت الصحيفة بأنه من المقرر تقديم قانون جديد يتصدى للمشكلة الثلاثاء. وأقدم أكثر من 45 ألفا العام الماضي على قطع هذه الرحلة الخطرة للوصول لبريطانيا.

والعام الماضي، أقر رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون اتفاقا لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا التي تبعد أكثر من 6400 كيلومتر. وأتى كثير من المهاجرين من أفغانستان وسوريا أو دول أخرى تعاني من الحرب.

وواجهت تلك السياسة معركة قانونية وتم منع أول عملية ترحيل جوية في اللحظة الأخيرة بموجب إنذار قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحكمت محكمة لندن العليا بمشروعية السياسة في ديسمبر كانون الأول لكن معارضين يسعون إلى استئناف ذلك الحكم.

وعند سؤال كريس هيتون هاريس وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية في محطة سكاي نيوز عما إذا كان الواصلين إلى بريطانيا بشكل غير قانوني لن يتمكنوا من طلب اللجوء أجاب بالقول “نعم.. أعتقد ذلك”.

وأضاف “إن أتى أشخاص إلى هذا البلد بشكل غير قانوني، فسيعادون أو يرسلون إلى مكان ما مثل رواندا”.

وعند سؤاله عن الكيفية التي يمكن بها لطالبي اللجوء لأسباب وجيهة الحصول عليه أجاب هيتون هاريس “أنا واثق للغاية من وجود سبل أكثر أمنا ومشروعية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم أذربيجان وأرمينيا
وقوع قتلى في اشتباكات بين الأرمن وأذربيجان في كاراباخ
آثار الزلزال المدمر في تركيا
زلزال تركيا - سوريا
دراسة ميدانيّة.. هل تسبّبت "النبضة القاتلة" بالأضرار الجسيمة في تركيا؟
الشرطة اليونانية
اليونان.. اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين بعد حادث تصادم قطارين

الأكثر قراءة

وادي جهنم في عكار
هلع في عكار.. "أصوات غريبة" تخرج من الصخور وخشية من زلزال آت!
حزب الله
تطورات "بالغة الخطورة".. واستدعاء لـ "حزب الله" إلى موسكو!
نادين الراسي
بالفيديو ـ نادين الراسي اختفت في دمشق ولا يمكن الوصول إليها... ماذا يحصل؟