سوناك: دخول اي فرد الى بلادنا بشكل غير قانوني لن يمكنه البقاء فيها

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقابلة منشورة الأحد إن أي فرد يدخل بلاده بشكل غير قانوني سيمنع من البقاء فيها، وذلك قبل تشريع جديد من المتوقع طرحه خلال أيام.

ووضع سوناك إيقاف القوارب الصغيرة ضمن أولوياته الخمس الرئيسية بعد أن تعرض لضغوط من نواب البرلمان من حزبه لإيجاد حل لتدفق المهاجرين من أوروبا إلى بريطانيا بحرا عبر القنال الإنجليزي.

وقال سوناك لصحيفة (ذا ميل أون صنداي) “تأكدوا.. إذا أتيتم إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تستطيعوا البقاء”.

وأفادت الصحيفة بأنه من المقرر تقديم قانون جديد يتصدى للمشكلة الثلاثاء. وأقدم أكثر من 45 ألفا العام الماضي على قطع هذه الرحلة الخطرة للوصول لبريطانيا.

والعام الماضي، أقر رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون اتفاقا لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا التي تبعد أكثر من 6400 كيلومتر. وأتى كثير من المهاجرين من أفغانستان وسوريا أو دول أخرى تعاني من الحرب.

وواجهت تلك السياسة معركة قانونية وتم منع أول عملية ترحيل جوية في اللحظة الأخيرة بموجب إنذار قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحكمت محكمة لندن العليا بمشروعية السياسة في ديسمبر كانون الأول لكن معارضين يسعون إلى استئناف ذلك الحكم.

وعند سؤال كريس هيتون هاريس وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية في محطة سكاي نيوز عما إذا كان الواصلين إلى بريطانيا بشكل غير قانوني لن يتمكنوا من طلب اللجوء أجاب بالقول “نعم.. أعتقد ذلك”.

وأضاف “إن أتى أشخاص إلى هذا البلد بشكل غير قانوني، فسيعادون أو يرسلون إلى مكان ما مثل رواندا”.

وعند سؤاله عن الكيفية التي يمكن بها لطالبي اللجوء لأسباب وجيهة الحصول عليه أجاب هيتون هاريس “أنا واثق للغاية من وجود سبل أكثر أمنا ومشروعية”.