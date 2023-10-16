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سوناك: مقتل 6 بريطانيين على الأقل في إسرائيل

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2023 6:06 مساءً
ريشي سوناك

ريشي سوناك

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين إن ستة مواطنين بريطانيين على الأقل قتلوا بعد أن هاجم مسلحو حماس إسرائيل قبل تسعة أيام، ووصف الحادث بأنه “مذبحة”.

وأضاف عن الهجوم “يجب أن نسميه باسمه. لقد كانت مذبحة”.

وأردف “الطبيعة الرهيبة لهذه الهجمات تعني أنه من الصعب التعرف على العديد من القتلى ولكن بقلب مثقل يمكنني أن أبلغ مجلس العموم أن ستة مواطنين بريطانيين على الأقل قتلوا، وأن عشرة آخرين في عداد المفقودين، ويٌخشى أن يكون بعضهم بين القتلى”.

وأضاف سوناك الاثنين إن الحكومة البريطانية ستزيد مساعداتها للشعب الفلسطيني بمقدار الثلث عبر تقديم 10 ملايين جنيه استرليني (12.18 مليون دولار) أخرى.

وأضاف للمشرعين “سنزيد مساعداتنا بمقدار الثلث مع دعم إضافي حجمه عشرة ملايين جنيه استرليني. هناك أزمة إنسانية حادة تتكشف ويجب علينا الاستجابة لها”.

وأضاف “علينا أن ندعم الشعب الفلسطيني لأنه ضحية حماس أيضا”.

    المصدر :
  • رويترز

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