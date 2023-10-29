الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سوناك وماكرون: حل الدولتين "المعطل" هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام

منذ دقيقة واحدة
سوناك وماكرون

سوناك وماكرون

A A A
طباعة المقال

عبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية (الأحد 29-10-2023) عن قلقهما إزاء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ووسعت القوات الإسرائيلية عملياتها البرية في غزة، كما تواصل مقاتلاتها قصف مئات الأهداف التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فيما تصفه إسرائيل بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وزار سوناك وماكرون إسرائيل ودولا مجاورة منذ الهجوم الدامي الذي نفذته حركة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول فأطلق شرارة الصراع.

وقال متحدث باسم سوناك في بيان “شدد الزعيمان على أهمية إيصال الدعم الإنساني العاجل إلى غزة. واتفقا على العمل معا في الجهود الرامية إلى إيصال الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية لمن يحتاجون إليها وإخراج الرعايا الأجانب”.

وأضاف “عبر الزعيمان عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة الأوسع، ولاسيما في الضفة الغربية”.

وأفاد بيان صادر عن مكتب ماكرون أن الزعيمين أكدا مجددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضمن حدود القانون الدولي، وعلى أهمية إيجاد سبيل لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقال الزعيمان إن حل الدولتين المعطل منذ فترة طويلة هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
طوفان الأقصى
وزير خارجيّة إيران: لا علاقة لنا بهجوم "حماس".. ولا نريد اتّساع رقعة الحرب
البيت الأبيض
طوفان الأقصى
البيت الأبيض: نطرح على إسرائيل "أسئلة صعبة" بشأن هجومها على غزة
مظاهرات في لندن دعماً لغزة
طوفان الأقصى
بعد مظاهرات مؤيدة لفلسطين.. شرطة لندن تبحث عن "تعريف واضح" للتطرف

الأكثر قراءة

الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولة عربية امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.. ما السبب؟
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
طوفان الأقصى
بعد توغل بري إسرائيلي.. حماس تتوعد باستخدام "القوة الكاملة"
الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان
طوفان الأقصى
الإعلامي البريطاني "بيرس مورغان" يسخر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي