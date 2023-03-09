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سوناك وماكرون يبحثان الهجرة وأوكرانيا والعلاقات الثنائية غداً ‬

منذ 3 دقائق
ريشي سوناك

ريشي سوناك

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يزور رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الجمعة 10\3\2023، آملا في تعميق تعاونهما حول قضيتي الهجرة وأوكرانيا وتدشين بداية جديدة بين البلدين بعد أعوام من الخلافات المرتبطة باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وخلال المحادثات المقرر إجراؤها في باريس، يأمل سوناك، الذي أصبح رئيسا للوزراء في أكتوبر تشرين الأول، أيضا الاستفادة من تجدد النوايا الحسنة لإنهاء أعوام من التوتر حول قضايا تتنوع من الهجرة إلى الصيد.

تحسنت العلاقات الثنائية، التي غالبا ما كانت متوترة منذ تصويت بريطانيا في مصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، بسبب دعم البلدين لأوكرانيا بعد الغزو الروسي، ويُنظر إلى الاجتماع على أنه فرصة لتوطيد العلاقات بشكل أكبر.

وقال أحد مستشاري الرئيس الفرنسي “هذه القمة أولوية لإعادة التواصل”.

يأتي الاجتماع أيضا في ظل تحسن العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ضوء إطار عمل وندسور، وهو اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى حل مشكلات مع الترتيبات التجارية الخاصة بجمهورية أيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد الخروج.

    المصدر :
  • رويترز

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