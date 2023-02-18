سوناك وهاريس يصفان الحرب في أوكرانيا على أنها "حرب عالمية"

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن ريشي سوناك ونائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس أدانا الدول التي تدعم جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، ووصفا الحرب بأنها “حرب عالمية”.

وذكر المكتب في بيان عقب اجتماعهما في مؤتمر ميونيخ للأمن (السبت 18-2-2023) “رئيس الوزراء ونائبة الرئيس (الأمريكي) هاريس أدانا تلك الدول التي تدعم جهود بوتين سياسيا وعسكريا”.

وأفاد البيان “اتفقا على أن حرب بوتين في أوكرانيا هي حرب عالمية، سواء من حيث تأثيرها على الغذاء وأمن الطاقة أو من حيث تداعياتها على الأعراف المقبولة دوليا مثل السيادة”.

وانضم سوناك إلى رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين بوريس جونسون وليز تراس في تقديم دعم قوي لأوكرانيا يشمل تسليم أسلحة وتدريب القوات.

وقال سوناك في مؤتمر ميونيخ للأمن “ستدعم بريطانيا بكل سرور الدول الأخرى القادرة على توفير الطائرات فورا”.

وذكر أيضا أن الحلفاء الغربيين يجب أن يبحثوا عن طريقة تضمن أن تدفع روسيا أموالا في إعادة إعمار أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب.

وأردف أن المجتمع العالمي يجب أن يعترف بالحاجة إلى وجود إطار جديد يحافظ على الأمن على المدى الطويل.

وأضاف “من حقوق الإنسان إلى التهديدات النووية المتهورة، من جورجيا إلى مولدوفا، ارتكبت روسيا انتهاكا تلو الآخر ضد دول خارج حلف شمال الأطلسي للأمن الجماعي… رد المجتمع الدولي على العدوان الروسي لم يكن قويا بما يكفي”.