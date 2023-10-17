سوناك يبحث مع أمير قطر وولي العهد السعودي في الحاجة لتجنب زعزعة استقرار الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء إن سوناك أكد أهمية تجنيب الشرق الأوسط المزيد من عدم الاستقرار خلال اتصالين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتناول الاتصالان الصراع الحالي في غزة.

وقال المتحدث باسمه في نص للمكالمة مع ولي العهد السعودي “اتفق الزعيمان على أهمية تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وجاء في نص المكالمة القطرية أن “رئيس الوزراء شكر الأمير على دوره البناء في الدبلوماسية الإقليمية… واتفقا على أنه لا ينبغي السماح للصراع بأن يؤدي للمزيد من زعزعة استقرار المنطقة”.