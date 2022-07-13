سوناك يتصدر الجولة الأولى من التصويت في‭ ‬السباق لخلافة جونسون

فاز وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من التصويت لخلافة بوريس جونسون كزعيم لحزب المحافظين ورئيس للوزراء، بعد استبعاد مرشحين اثنين.

وحصل سوناك على 88 صوتا، متقدما على بيني موردنت التي حصلت على 67 صوتا وليز تراس التي حصلت على 50 صوتا. وتم استبعاد وزير المالية ناظم الزهاوي والوزير السابق جيريمي هانت.

وخوض ثمانية مرشحين من حزب المحافظين البريطاني السباق على خلافة بوريس جونسون في منصبي زعيم الحزب ورئيس الوزراء بعد أن حصلوا على التأييد الكافي من زملائهم المشرعين للوصول إلى الجولة الأولى من السباق التي ستُجرى غدا الأربعاء.

وأخفق اثنان فقط من الطامحين إلى شغل المنصبين في الحصول على تأييد 20 مشرعا للوصول إلى الجولة الأولى من التصويت مما ترك الساحة زاخرة بالعديد من الساعين للحصول على تأييد الحزب مسلحين بوعود بخفض الضرائب والنزاهة والحكم الرشيد خلافا لما كان عليه جونسون الذي اضطر لإعلان اعتزامه الاستقالة بعد سلسلة من الفضائح.

وزير المالية السابق ريشي سوناك هو المفضل لدى هواة المراهنات. ومن بين من ينافسونه بقوة خليفته ناظم الزهاوي ووزيرة الخارجية ليز تراس في السباق الذي يزداد شراسة وإثارة للانقسام.