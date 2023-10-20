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سوناك يتوجه الى مصر لبحث الوضع في إسرائيل وغزة

منذ 11 دقيقة
رئيس وزراء بريطانيا "ريشي سوناك"

رئيس وزراء بريطانيا "ريشي سوناك"

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قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيسافر إلى مصر الجمعة لإجراء محادثات مع نظرائه في المنطقة بشأن الوضع في إسرائيل وغزة.

وذكر مكتبه أن سوناك سيشدد خلال المحادثات على “أهمية تجنب التصعيد في المنطقة ومنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين”.

وفي آخر التطورات قالت شبكة “سي إن إن” CNN الأميركية عن مصادر لم تسمها، أنه من غير المتوقع فتح معبر رفح الحدودي، الجمعة، أمام قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وقال مصدر، وصفته الشبكة بالمطلع: “لن أراهن على دخول هذه الشاحنات اليوم”، مشيرا إلى الحاجة لإجراء إصلاحات للطرق “على الجانب المصري من المنطقة العازلة.. هناك أيضا الكثير من التفاصيل التي تُدرس من أجل ضمان استدامة المساعدات”.

وذكرت الشبكة أن مسؤولين أميركيين يتوقعون الآن أن تعبر أولى قوافل الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية بداية الأسبوع الجديد “ومن المحتمل أن يكون ذلك يوم السبت”.

    المصدر :
  • رويترز

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