سوناك يتوصل لاتفاق مع الاتحاد الاوروبي بشأن أيرلندا الشمالية

أبرم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اتفاقا جديدا بشأن قواعد التجارة مع أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر حكومي إن سوناك توصل إلى شروط الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومن المتوقع أن يعقدا مؤتمرا صحفياً.

والهدف من الاتفاق هو حل التوترات الناجمة عن الترتيبات المتعلقة بأيرلندا الشمالية -وهي إقليم من بين أقاليم بريطانيا- بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، وحدودها المفتوحة مع دولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال هناك ترقب لما إذا كان الاتفاق سيذهب المدى الكافي لإنهاء المأزق السياسي في أيرلندا الشمالية وإرضاء المنتقدين في بريطانيا والإقليم.

ومن المتوقع أن يُسهل الاتفاق الجديد عملية تفتيش البضائع القادمة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية ويمنح الإقليم البريطاني رأيا في قواعد الاتحاد الأوروبي التي يتعين عليه تنفيذها بموجب الشروط المعقدة للخروج من التكتل.

كما يمكن أن يسمح للندن بوضع بعض القواعد الخاصة بالضرائب والمعونات الحكومية.