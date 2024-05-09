سوناك يدعو قيادات الجامعات لحماية الطلاب اليهود

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك توجيه دعوة إلى قيادات الجامعات في اجتماع الخميس لتوفير الحماية للطلاب اليهود، وقال إن هناك شرذمة من المحتجين في الجامعات تنشر المضايقات والإساءات المعادية للسامية.

صارت الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين بسبب الحرب في قطاع غزة قضية ملتهبة في الولايات المتحدة، حيث قامت شرطة مكافحة الشغب بفض بعض المظاهرات في الجامعات.

ويستنكر متظاهرون مؤيدون لإسرائيل ما اعتبروه معاداة للسامية ومضايقات ضد اليهود.

وفي بريطانيا، انتشرت مخيمات الاحتجاج في عدة جامعات، منها أوكسفورد وكمبردج، تضامنا مع غزة والمحتجين الأمريكيين. ولم تشهد هذه المظاهرات اشتباكات مع الشرطة، لكنها اجتذبت انتقادات من نشطاء معنيين بمواجهة معاداة السامية في البلاد.

وقال سوناك في بيان قبيل الاجتماع “يجب أن تكون الجامعات أماكن للنقاش الجاد، ولكن أيضا معاقل للتسامح والاحترام لكل فرد في مجتمعها”.

وأضاف “هناك شرذمة عالية الصوت في جامعاتنا تعطل حياة ودراسات زملائها الطلاب، وفي بعض الحالات، تنشر المضايقات الصريحة والإساءات المعادية للسامية. يجب أن يتوقف هذا”.

ويجتمع سوناك ووزير التعليم ووزير المجتمعات المحلية مع نواب رؤساء الجامعات من بعض الجامعات الرائدة في البلاد والتأكيد على الحاجة إلى عدم التساهل مطلقا مع الانتهاكات المعادية للسامية في جميع الجامعات.

وسيشارك في الاجتماع أيضا ممثلون عن اتحاد الطلاب اليهود الذي قال إن المخيمات الاحتجاجية تخلق بيئة سامة في الجامعات.