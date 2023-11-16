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سويسرا.. الشرطة تمنع احتجاجا مؤيدا للفلسطينيين قبل كلمة لماكرون

منذ 12 ثانية
علم سويسرا

علم سويسرا

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (إس.آر.إف) إن الشرطة تدخلت لمنع حوالي 200 من الوصول إلى جامعة سويسرية من المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة داخلها الخميس.

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، رجال شرطة وهم يستخدمون ما يبدو أنه رذاذ الفلفل ويمنعون أفرادا من المحتجين يسيرون وهم يرفعون يحملون أعلاما ولافتات مؤيدة للفلسطينيين.

ولم ترد الشرطة المحلية على طلب للتعقيب.

ومن المقرر أن يتناول ماكرون في كلمته بجامعة لوزان التحديات التي تواجه أوروبا وسيكون برفقته الرئيس السويسري آلان بيرسيه.

    المصدر :
  • رويترز

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