الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سويسرا تبحث فرض عقوبات أوسع من الاتحاد الأوروبي على إيران

منذ ساعة واحدة
علم سويسرا

علم سويسرا

A A A
طباعة المقال

تبحث سويسرا في ما إذا كانت ستتبنّى عقوبات الاتحاد الأوروبي المشددة على إيران، في أعقاب حملة طهران القمعية على المتظاهرين الغاضبين بسبب وفاة “مهسا أميني” البالغة 22 عامًا لدى احتجاز الشرطة لها.

ولفتت وزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث إلى أن الاتحاد الأوروبي قد مدد العقوبات لتشمل 11 فردًا آخر، وأربع منظمات على صلة بوفاة أميني ورد الفعل على المظاهرات.

وقالت الوزارة لرويترز في بيان: “الوزارة تراجع حاليا خطوات أخرى”.

في السياق، قالت الحكومة السويسرية إن بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا بفرض عقوبات جديدة على إيران، إذا ثبت تورط طهران في الحرب الروسية على أوكرانيا، وهي خطوة ستتابعها سويسرا عن كثب.

ولم يُحدَّد إطار زمني لاتخاذ قرار سويسري. وقالت الوزارة إنها ستدرس عقوبات الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يتخذ وزير الشؤون الاقتصادية “جاي بارميلين” القرار بمفرده أو بالاشتراك مع الحكومة السويسرية.

وكانت سويسرا المحايدة قد تبنّت بالفعل بعض عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وبموجب الإجراءات الحالية، تحظر سويسرا تصدير الأسلحة والمواد النووية ومعدات المراقبة، كما جمّدت الأصول المالية لبعض الإيرانيين المرتبطين بالحكومة والحرس الثوري الإيراني.

هذا وأضاف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 11 إيرانيًا، من بينهم قائد شرطة الأخلاق، وأربع مؤسسات إلى قائمة حظر السفر وتجميد الأرصدة لدورهم في قمع الاحتجاجات بعد وفاة أميني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم السودان
قرار تخفيض إنتاج النفط.. السودان يدعم موقف السعودية
علم الأردن
الأردن يدعو إلى إبعاد قرار "أوبك" عن التجاذبات السياسية
أوبك
أوبك: قرار خفض الإنتاج اتُخذ بالإجماع

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ماغي بو غصن
هل " الموركس دور" تحولت إلى جائزة ترضية؟
سمير جعجع
ما صحة تعرّض جعجع لوعكة صحيّة؟
حافلة مدرسية
بالفيديو.. ضيف مرعب يفاجئ طلاب حافلة مدرسية في الهند!