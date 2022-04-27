سويسرا تجمد 9 مليارات دولار من الأصول الروسية

تستمر الضغوط الإقتصادية على روسيا من كل حدب وصوب جراء حربها على أوكرانيا، وفي آخر المستجدات، ذكرت صحيفة نويه تسورشر تسايتونج اليوم الأربعاء أن حجم الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات التي فرضتها سويسرا ارتفع إلى حوالي تسعة مليارات فرنك سويسري (9.34 مليار دولار)، دون أن تذكر مصادرها.

ويزيد ذلك بنحو 1.5 مليار فرنك عما أفادت به السلطات السويسرية في السابع من نيسان.

ولم ترد الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطبيق العقوبات حتى الآن على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق على التقرير.

وفي انحراف حاد عن الحياد التقليدي للبلاد، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي على الروس المتورطين في غزو موسكو لأوكرانيا.