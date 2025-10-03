السبت 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 4 أكتوبر 2025 |
سويسرا تحتج لدى إسرائيل بسبب قطع زيارة دبلوماسيين لمواطنين بأسطول الصمود

منذ 30 دقيقة
سفن البحرية الإسرائيلية ترافق سفينة من أسطول الصمود العالمي إلى ميناء أشدود، بعد أن اعترضت إسرائيل بعض سفن الأسطول التي كانت تهدف إلى الوصول إلى غزة وكسر الحصار البحري الإسرائيلي، في جنوب إسرائيل، 2 أكتوبر 2025. رويترز

قالت وزارة الخارجية السويسرية اليوم الجمعة إن سويسرا ستقدم احتجاجا دبلوماسيا لإسرائيل بعد أن قطعت قوات الأمن الإسرائيلية زيارة يقوم بها دبلوماسيون سويسريون لمحتجزين من أسطول مساعدات غزة.

وقالت الوزارة في بيان “بسبب حوادث مختلفة، قطعت السلطات الأمنية الإسرائيلية الزيارة، مما منع ممثلي السفارة السويسرية من التحدث لوقت طويل مع مجموعة المواطنين السويسريين”.

كان تسعة عشر مواطنا سويسريا على متن عشرات السفن التي حاولت إيصال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. واحتجزتهم قوات إسرائيلية يوم الخميس بعد اعتراضها لأسطول الصمود في البحر قبالة سواحل غزة، واقتادتهم في النهاية إلى سجن كتسيعوت، بحسب حركة “أمواج الحرية”.

كما تم اعتقال مئات النشطاء الآخرين، بمن فيهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبرج، خلال أحدث محاولة من جانب النشطاء لكسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة.

وتشن إسرائيل حربا على القطاع منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية إنها ستطلب من إسرائيل، التي تربطها بها علاقات ودية، الوصول الفوري وغير المقيد إلى المواطنين السويسريين المعتقلين للتأكد من حالتهم الصحية وظروف احتجازهم.

وأضافت الوزارة أن ممثلين من الفرق السويسرية زاروا سجن كتسيعوت لمدة ثماني ساعات، مضيفة أنهم يعتزمون العودة يوم الأحد.

واعترض الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة السفينة الأخيرة ضمن أسطول الصمود الذي كان يحاول الوصول إلى القطاع وكسر الحصار.

وندد المسؤولون الإسرائيليون مرارا بهذه المهمة، واصفين إياها بأنها حيلة دعائية. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الأسطول تلقى تحذيرا في وقت سابق من الاقتراب من منطقة قتال نشط ومن انتهاك “حصار بحري قانوني”.

وقال أسطول الصمود العالمي في بيان إن القوات البحرية الإسرائيلية “اعترضت بشكل غير قانوني جميع سفننا وعددها 42، وجميعها تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين، بتصميم على كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة”.

