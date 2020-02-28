سويسرا تدشن نظام دفع للإمدادات الإنسانية إلى إيران

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أعلنت سويسرا، أمس (الخميس)، بدء سريان نظام دفع وضع مع واشنطن، بهدف تسهيل شحن الإمدادات الإنسانية إلى إيران الخاضعة لعقوبات أميركية مشددة.

وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا النظام «معد للشركات السويسرية العاملة في القطاعات الغذائية والصيدلانية والطبية» ويتيح لها إرسال مساعدات لإيران.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات مشددة على إيران بعد انسحابها الأحادي في 2018 من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران في 2015.

وباتت الشركات السويسرية المصدرة تواجه صعوبات متزايدة في إيصال شحنات إنسانية إلى إيران، بحسب المصدر ذاته، رغم أن هذه الشحنات ليست معنية مبدئيا بالعقوبات الأميركية. وأضاف البيان: «لم يعد بإمكان أي مؤسسة مالية تقريبا إجراء دفوعات على صلة بإيران».

ووضعت نظام الدفع الجديد سويسرا بالتعاون مع السلطات الأميركية والإيرانية، إضافة إلى عدد من البنوك والشركات السويسرية.

وبفضل هذا الاتفاق ستمنح وزارة المالية الأميركية الرخص اللازمة لتكون المعاملات المالية متطابقة مع التشريعات الأميركية، بحسب ما أوضح البيان.

في المقابل، سيكون على البنوك والشركات المشاركة في الاتفاق تزويد السلطات السويسرية بالمعلومات المفصلة عن أنشطتها التجارية وشركائها التجاريين في إيران إضافة إلى المعاملات التي يجرونها. ثم يتم تحويل هذه المعلومات إلى وزارة المالية الأميركية.

وتم في اختبار أولي إجراء عملية دفع أولى لشحنة أدوية لإيران من شركة سويسرية، سمح بها في 27 يناير (كانون الثاني). وتعلق الأمر بأدوية للسرطان وأخرى لازمة لزرع أعضاء.