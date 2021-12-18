سويسرا تسلم الولايات المتحدة رجل أعمال روسيّا محتجزا لديها

أكد مكتب العدل الفدرالي السويسري في بيان له السبت تسليم رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين المحتجز لديها للولايات المتحدة، والذي طالبت موسكو كذلك بتسليمه لها على ذمة قضايا مالية.

وجاء في البيان: “في 18 ديسمبر، تم تسليم فلاديسلاف كليوشين للولايات المتحدة، حيث تسلمته الشرطة الأمريكية في زيورخ واقتادته للولايات المتحدة”.

ورفضت المحكمة الفدرالية السويسرية شكوى تقدم بها محامي كليوشن المعتقل في سويسرا بطلب من واشنطن، ضد قرار تسليمه للولايات المتحدة.

من جهته، قال السكرتير الصحفي للسفارة الروسية لدى برن فلاديمير خوخلوف إن “محامي كليوشين تقدم بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالب فيها بتعليق تسليم موكله”.

وأضاف: “أرسلت السفارة الروسية مذكرة إلى مكتب العدل الفيدرالي السويسري تم فيها لفت الانتباه إلى حقيقة أنه بانتظار صدور قرار مناسب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

ويتهم كليوشين في الولايات المتحدة حسب مكتب العدل الفدرالي السويسري بـ”المرابحة الداخلية بعشرات ملايين الدولارات مع العديد من الشركاء”، وتم القبض عليه في كانتون فاليه السويسري في مارس الماضي.

ورجل الأعمال الذي يدير عدة شركات حسب وسائل إعلام روسية، هو مالك مجموعة “M13” المتخصصة في تطوير قواعد البيانات ومصادر المعلوماتية.

وفي 7 أبريل الماضي تلقت سويسرا طلب تسليم من روسيا أعلن عنه مكتب العدل الفدرالي بعد أشهر على رده، وتلا الطلب الروسي طلب تسليم من الولايات المتحدة في 19 أبريل، وقبلت سويسرا هذا الطلب في 24 يونيو، لكن كليوشين استأنف على القرار أمام المحكمة الجنائية الفدرالية.