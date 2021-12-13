سويسرا تصادق على تسليم رجل أعمال روسي للولايات المتحدة

رفضت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية استئناف رجل الأعمال الروسي، فلاديسلاف كليوشين، ضد تسليمه للولايات المتحدة في قضية مرابحة داخلية على نطاق واسع.

ونقلت وكالة “فرانس برس” يوم الاثنين عن حكم أصدرته المحكمة يوم 16 نوفمبر أنها رفضت طلب كليوشين عدم تسليمه للولايات المتحدة والإفراج عنه وقالت إنها واثقة من “استقلالية القضاء الأمريكي” ورفضت “اعتراضه لوجود جريمة سياسية”.

وذكر كليوشين في استئنافه بأنه يُحاكم “لأسباب سياسية” على أمل الاستفادة من عدم سماح سويسرا بتسليم متهمين بجرائم سياسية.

ويتهم رجل الأعمال الروسي، حسب مكتب العدل الفدرالي السويسري، في الولايات المتحدة بـ”المرابحة الداخلية بعشرات ملايين الدولارات مع العديد من الشركاء”، وتم القبض عليه في كانتون فاليه السويسري في مارس.

رجل الأعمال الذي يدير عدة شركات بحسب وسائل إعلام روسية، هو مالك مجموعة “M13” لمتخصصة في تطوير قواعد البيانات ومصادر المعلوماتية.

وفي 7 أبريل تلقت سويسرا طلب تسليم من روسيا أعلن عنه مكتب العدل الفدرالي بعد أشهر على رده.

وتلا الطلب الروسي طلب تسليم من الولايات المتحدة في 19 أبريل، وقبلت سويسرا هذا الطلب في 24 يونيو، لكن كليوشين استأنف هذا القرار أمام المحكمة الجنائية الفدرالية.