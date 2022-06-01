الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سويسرا تعترض على طلب دنمركي بشأن عربات مدرعة لأوكرانيا!

1 - يونيو - 2022
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2022 12:58 مساءً
A A A
طباعة المقال

أفاد تلفزيون إس.آر.إف السويسري اليوم الأربعاء أن حكومة بيرن اعترضت على طلب للدنمرك بخصوص إرسال ناقلات جند مدرعة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا، مشيرة إلى سياستها الحيادية المتمثلة في عدم توريد أسلحة إلى مناطق الصراع.

وذكر التلفزيون نقلا عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية تأكيدها رفض محاولة الدنمرك تقديم نحو 20 عربة مدرعة قتالية من طراز بيرانا 3 إلى أوكرانيا.

ولم ترد أمانة الدولة على الفور على طلب للتعليق.

وتفرض سويسرا المحايدة على الدول الأجنبية التي تشتري أسلحة منها أن تطلب الإذن لإعادة تصديرها.

وفي أبريل نيسان، اعترضت على إعادة تصدير ذخيرة سويسرية الصنع تستخدمها دبابات مضادة للطائرات ترسلها ألمانيا إلى أوكرانيا. كما رفضت طلبا من بولندا للحصول على أسلحة لمساعدة جارتها أوكرانيا.

وفي تخل عن ممارسات الماضي اعتمدت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى معاقبة روسيا على غزو أوكرانيا، وهو توغل تصفه موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا و”تحريرها من النازية”.

لكن الحياد السويسري يواجه أكبر اختبار له منذ عقود مع احتدام الجدل المحلي حول كيفية تفسير السياسة التي أبقت سويسرا خارج الحربين العالميتين خلال القرن العشرين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ملايين الأوكرانيين نزحوا مع أطفالهم بسبب الحرب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مأساة جديدة.. تحذير أممي من عمليات نقل قسرية لأطفال أوكرانيين إلى روسيا
الأمم المتحدة وروسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الأمم المتحدة وموسكو تناقشان صادرات الحبوب والأسمدة الروسية
البيت الأبيض
البيت الأبيض يحذر من تقويض اتفاق أيرلندا الشمالية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
مسبح
اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل