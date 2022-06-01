سويسرا تعترض على طلب دنمركي بشأن عربات مدرعة لأوكرانيا!

أفاد تلفزيون إس.آر.إف السويسري اليوم الأربعاء أن حكومة بيرن اعترضت على طلب للدنمرك بخصوص إرسال ناقلات جند مدرعة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا، مشيرة إلى سياستها الحيادية المتمثلة في عدم توريد أسلحة إلى مناطق الصراع.

وذكر التلفزيون نقلا عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية تأكيدها رفض محاولة الدنمرك تقديم نحو 20 عربة مدرعة قتالية من طراز بيرانا 3 إلى أوكرانيا.

ولم ترد أمانة الدولة على الفور على طلب للتعليق.

وتفرض سويسرا المحايدة على الدول الأجنبية التي تشتري أسلحة منها أن تطلب الإذن لإعادة تصديرها.

وفي أبريل نيسان، اعترضت على إعادة تصدير ذخيرة سويسرية الصنع تستخدمها دبابات مضادة للطائرات ترسلها ألمانيا إلى أوكرانيا. كما رفضت طلبا من بولندا للحصول على أسلحة لمساعدة جارتها أوكرانيا.

وفي تخل عن ممارسات الماضي اعتمدت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى معاقبة روسيا على غزو أوكرانيا، وهو توغل تصفه موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا و”تحريرها من النازية”.

لكن الحياد السويسري يواجه أكبر اختبار له منذ عقود مع احتدام الجدل المحلي حول كيفية تفسير السياسة التي أبقت سويسرا خارج الحربين العالميتين خلال القرن العشرين.