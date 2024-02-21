سويسرا تعتزم معاقبة حماس بعد هجمات إسرائيل

تعتزم سويسرا معاقبة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على خلفية الهجمات على الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الفائت.

وأعلنت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء أنها تريد حظر حركة حماس بعد الهجمات التي نفذتها في إسرائيل العام الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص وأثارت حربا في غزة.

وأوضحت برن إنها تتخذ إجراءات منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأسفرت عن مقتل مواطنين سويسريين اثنين واحتجاز ما يقرب من 250 رهينة.

وردا على الهجمات، شنت إسرائيل هجوما عسكريا على غزة تقول السلطات الصحية المحلية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، إلى جانب مخاوف من وجود جثث آلاف آخرين تحت الأنقاض.

وقالت الحكومة السويسرية إنه بموجب التشريع الجديد سيتم حظر حماس و”المنظمات التي تغطيها أو تخلفها” وكذلك المنظمات أو الجماعات التي تعمل بالنيابة عنها أو باسمها.

ويهدف الحظر إلى معاقبة حماس على هجمات أكتوبر تشرين الأول وكذلك منع الحركة من استخدام سويسرا ملاذا آمنا أو تنفيذ هجمات في البلاد، على سبيل المثال من خلال تسهيل إجراءات حظر الدخول أو الطرد.

وقالت الحكومة إن ذلك سيساعد أيضا في مكافحة تمويل الإرهاب من خلال السماح لسلطات مكافحة غسل الأموال السويسرية بتبادل المعلومات بشكل أفضل مع نظيراتها في الخارج.

وأضافت الحكومة أن القانون، الذي دخل مرحلة التشاور، سيقتصر على خمس سنوات.