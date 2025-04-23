سويسرا تفرض عقوبات على وسائل إعلام روسية

أضافت السلطات السويسرية 8 وسائل إعلام روسية إلى قائمة العقوبات بعد الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في وثيقة على الموقع الإلكتروني لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية SECO، حيث تضم القائمة موقع الأخبار الإلكتروني “لينتا.رو”، وموقع “يوراسيا ديلي” الإخباري، ووكالة “نيوز فرونت”، وموقع “ساوث فرونت”، وبوابة “روبالتيك.رو” ومؤسسة الثقافة الاستراتيجية، على أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في 23 أبريل الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض الحزمة السادسة عشرة من العقوبات الفردية والاقتصادية ضد روسيا، وكجزء من الحزمة، قامت بروكسل بتعليق تراخيص البث لعدد من وسائل الإعلام شملت موقع الأخبار الإلكتروني “لينتا.رو”، وموقع “يوراسيا ديلي” الإخباري، وقناة “زفيزدا” التلفزيونية، وموقع “ساوث فرونت”، وبوابة “روبالتيك.رو” ومؤسسة الثقافة الاستراتيجية.