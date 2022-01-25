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سيئول تؤكد التزامها بالتخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية

25 - يناير - 2022
علم كوريا الجنوبية

علم كوريا الجنوبية

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أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تزال ملتزمة بسياستها المتمثلة في التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وقال مون سونغ-أوك، وزير الطاقة الكوري الجنوبي، في اجتماع صحفي بمناسبة العام الجديد، إن كوريا الجنوبية “لا تزال ملتزمة بسياستها المتمثلة في التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق الحياد الكربوني”.

وأكد، أنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة حكومة مون جيه-إن للتخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية.

وأضاف: “الاتجاه الأساسي لخطة انتقال الطاقة التي وضعتها الحكومة في عام 2017 هو عدم زيادة عدد محطات الطاقة النووية من المستوى الحالي”.

وتسعى كوريا الجنوبية لتعزيز إمدادات الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مع الابتعاد عن محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية، ومحطات توليد الكهرباء بالفحم.

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