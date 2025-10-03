الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
سياسات ترامب تلقي بظلالها على جوائز نوبل مع مخاوف على الحرية الأكاديمية

منذ 10 دقائق
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

في وقت يستعد فيه علماء لإعلان أسماء الفائزين بجوائز نوبل بعد أيام، حذرت إحدى الهيئات المانحة للجائزة من أن الحرية الأكاديمية تتعرض للخطر في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بسبب التدخل السياسي الذي ينذر بترك آثار سلبية طويلة الأمد.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات أو اقترح مجموعة من الإجراءات منذ بدء ولايته الثانية يقول معارضون لها إنها ستعيق التعليم والبحث العلمي.

وقالت إيلفا إنجستروم نائبة رئيس الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، التي تمنح جوائز نوبل في الكيمياء والفيزياء والاقتصاد، إن التغييرات التي أجرتها إدارة ترامب متهورة.

* ركيزة أي نظام ديمقراطي

قالت إنجستروم لرويترز في مقابلة “أعتقد أن هذا يمكن أن يكون له آثار مدمرة على المديين القريب والبعيد… الحرية الأكاديمية… إحدى ركائز النظام الديمقراطي”.

وتنفي إدارة ترامب تقييد الحرية الأكاديمية، قائلة إن إجراءاتها ستحد من الهدر وتعزز الابتكار العلمي في الولايات المتحدة.

ومن المقرر الإعلان عن جوائز نوبل، التي يعتبرها كثيرون من أعلى الجوائز العلمية قدرا في العالم بعد أيام.

وقال ترامب عدة مرات إنه يستحق جائزة نوبل للسلام، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن فرصته ضئيلة للغاية.

واقترح ترامب خفض ميزانية المعاهد الوطنية للصحة، أكبر ممول للأبحاث الطبية الحيوية في العالم، ويريد تفكيك وزارة التعليم، في محاولة لتقليص دور الحكومة الاتحادية في التعليم لصالح منح مزيد من السيطرة لكل ولاية على حدة.

وقال البيت الأبيض في رد عبر البريد الإلكتروني إن الولايات المتحدة هي أكبر ممول للأبحاث العلمية في العالم.

وأضاف “التخفيضات المستهدفة التي تنفذها الإدارة هي للحد من الهدر والاحتيال والاستغلال في تمويل المنح البحثية وبرامج التأشيرات ومن شأن ذلك أن يعزز الهيمنة الإبداعية والعلمية للأمريكيين”.

    المصدر :
  • رويترز

