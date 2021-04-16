سياسة الطفل الواحد تضع الاقتصاد الصيني أمام كارثة خطيرة!

بات من المؤكد وفق الإحصاءات الصينية، أن سياسة تحديد النسل لكل عائلة بطفل واحد، سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الصيني مستقبلاً، خاصة في ظل التحديات والتنافس الشرس مع الاقتصاد الأمريكي.

وتؤكد الإحصاءات أن الصين تواجه خطر فقدان الملايين من سكانها وخسارة ميزتها الاقتصادية التنافسية بسبب سياستها الصارمة المفروضة من سنوات لتحديد النسل.

وينقل تقرير من موقع “ساوث تشينا مورنينغ بوست” أن البنك المركزي الصيني حذر المسؤولين من أن استمرار سياسة “الطفل الواحد” لتحديد النسل في البلاد ستحرم الصين من العمال وتضاعف حمل كبار السن بحلول 2050 مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية .

وبصراحة غير معهودة في البلاد، حث أربعة باحثين من البنك السلطات على عدم التدخل في رغبة الناس في الإنجاب، وإلا فإن الوقت سيكون متأخرا جدا لعكس التأثير الاقتصادي لانخفاض عدد السكان.

وقال الباحثون في ورقة عمل مؤرخة في أواخر مارس “يجب ألا نتردد وننتظر آثار سياسات النسل القائمة”.

وتحث الورقة على السماح لمن يرغبون في إنجاب الأطفال بذلك.

كما دعت الورقة إلى تهيئة بيئة ملائمة للولادة وحل المشاكل التي تواجهها المرأة أثناء الحمل والولادة والحضانة والتحاق الأطفال بالمدارس”.

وقال الباحثون إن النمو الاقتصادي السريع في الصين خلال العقود الأربعة الماضية يرجع إلى حد كبير إلى نموها الديموغرافي، وهو وضع يكون فيه عدد السكان في سن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاما، أكبر من عدد غير العاملين.

وقدر الباحثون أن الصين لم يتبق لها سوى عقد من الزمان للتمتع بالفوائد الاقتصادية لنموها الديمغرافي، إذ عليها الاستعداد لشيخوخة سكانها وانخفاض معدلات الخصوبة.

وسيكون 14 في المئة من الصينيين فوق سن 65 سنة في العام المقبل. وفي حين استغرق الأمر من الصين 22 عاما فقط للوصول إلى هذا الرقم، فإن وصول للولايات المتحدة لهذا الرقم استغرق 72 عاما.

وقال الباحثون “إذا كانت الصين قد ضيقت الفجوة مع الولايات المتحدة خلال السنوات الـ 40 الماضية، معتمدة على العمالة الرخيصة ونمو ديمغرافي كبير، فما الذى ستعتمد عليه فى الثلاثين عاما القادمة ؟” .

وقد تخسر الصين 32 مليون نسمة بين عامي 2019 و2050، في حين أن الولايات المتحدة ستضيف 50 مليون نسمة خلال نفس الفترة.