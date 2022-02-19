“سياسة الناتو عفا عليها الزمن”.. الخارجية الصينية: ندعم استقلال اوكرانيا وسيادتها

شدّد وزير خارجية الصين “وانغ يي” على ضرورة الحفاظ على سيادة أوكرانيا واستقلالها قائلا: لا يمكن التشكيك في موقفنا الذي يدعم الاستقلال في اوكرانيا.

وجاء ذلك خلال كلمة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن حيث رأى ان سياسية الناتو التوسعية عفا عليها الزمن وانه لا يمكن ان تضمن دولة أمنها على حساب سيادة دولة اخرى مشدّدا على وجوب أقامة علاقات دولية على اساس عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وعلى وجوب تجنب اندلاع حرب باردة جديدة.

واذ اشار الى انه لا يجب ان تعتبر دولة عظمى نفسها فوق القوانين الدولية، أكد وزير الخارجية الصينية انه يجيب تطوير نوع جديد من العلاقات الدولية على اساس التعاون لا المنافسة، لافتا الى وجوب خفض التوتر واظهار الرغبة في السلام بدلا من قرع طبول الحرب.

وختم: يجب ان تكون اوكرانيا جسرا للسلام بين الشرق والغرب.

في سياق متصل، أعلنت نائبة الرئيس الاميركي “كامالا هاريس” ان واشنطن وحلفاءها سيفرضون عقوبات اقتصادية على روسيا وستكون سريعة ومؤثرة بقوة مؤكّدة أن روسيا تشن حملات مضللة في شرق اوكرانيا وان واشنطن ستكشف للعام حقيقة هذه الحملات المضللة.

واذ شدّدت على ان الناتو هو اعظم تحالف عسكري في العالم، جددت هاريس ان العقوبات التي تحضر لها واشنطن ستستهدف المؤسسات المالية الروسية وقطاعاتها الرئيسية.

وفي الساق، كشفت عن نشر 6 آلاف جندي اضافي في رومانيا وان هذه القوات الموجودة في شرق اوروبا ليست للقتال وانما للدفاع عن الناتو، لافتة الى ان روسيا كانت تشن حربا بالوكالة في شرق اوكرانيا وانها تستعد لخلق مبررات للتدخل في اوكرانيا.